Clérembauld DE CLAVIERE

Senior Manager au sein du cabinet Mazars à Lyon, j'interviens dans l'audit de groupes internationaux cotés sur le marché réglementé (Sopra Group, Serge Ferrari Group) et dans l'audit de groupes régionaux de taille intermédiaire (ETI). J'ai également réalisé l'audit de filiales régionales de grands groupes tels que Schneider Electric, Areva ou Alstom.

En tant qu'auditeur financier, mon expérience chez Mazars m'a permis de participer à différentes opérations de marché (introduction en bourse, augmentation de capital et offre publique d'échange).



Principales spécialités :

- Audit légal

- Connaissance des normes de consolidation françaises et IFRS

- Transition au référentiel IFRS

- Revue du contrôle interne

- Revue de contrats long terme



Mes compétences :

Audit

Finance

Contrats long terme

Consolidation

Droit des sociétés

Normes comptables internationales IAS/IFRS