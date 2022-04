Clervia DONVAL

Après avoir travaillé dans de grandes agences de communication parisiennes puis chez l'annonceur, j'ai pu acquérir une vision globale de mon métier et ainsi encore mieux cerner les tenants et aboutissants de celui-ci.



Je suis diplômée d'un Master professionnel Ingénierie des Médias, Information et Communication, spécialité E-redactionnel à l'UFR Ingémédia de l'Université du Sud Toulon Var.

Cette spécialité vise à former des rédacteurs multimédia ayant une double compétence d'intégration multimédia et éditoriale. Elle faisait suite à ma formation entamée en M1, durant laquelle j'ai pu acquérir des compétences techniques.



Des postes tels que Webmaster Editorial ou Responsable Editorial web sont en adéquation avec ma formation et mon expérience professionnelle.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Animation éditoriale

Management de projet