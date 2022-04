Jeune diplômée d'un BTS Assistance Technique d'Ingénieur, je suis une personne souriante, dynamique, consciencieuse et investie dans son travail. J'aime me donner à cent pour cent dans les projets que j'entreprends.

De nature joviale et agréable, j'aime travailler en équipe. Je trouve cela très enrichissant et c'est pour moi l'une des meilleures façon de progresser de jour en jour.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad