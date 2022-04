Clif Gael LOUSSAKOU

Jeune congolais : Ambitieux, dynamique et capable de s'adapter dans toutes les Structures et environnements. J'aime le travail, l'efficacité et l'efficience.

Mes qualités : Méthodologie, respect des délais d'exécution des tâches, résistance au stress, créatif, etc.

Mes principales missions au sein de la Société Ubipharm Congo :

1. Participer avec le Chef Comptable aux travaux de production et fiabiliser la situation comptable de l'entreprise;

2. Assurer un archivage correct des documents comptables;

3. Assister le DAF dans:

- La gestion des immobilisations;

- Le suivi et mise a jour des dossiers du personnel;

- Suivi et contrôle des charges.



Mes objectifs de carrière:

- Réunir le maximum de potentialités dans la fonction de comptable et financier afin d'être capable d'assumer la fonction de DAF d'ici 2018 !

- Progresser de façon méthodique et efficace dans ma formation universitaire vers un doctorat en Sciences de Gestion et un diplôme d'expert comptable/Commissariat aux comptes pour l'horizon 2020.



Mes compétences :

Internet

Comptabilité

Contrôle de gestion

Fiscalité

Audit comptable et financier

Gestion des projets

RH