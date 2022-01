Clifford MAHU

Dirigeant de ma deuxième entreprise dans le marketing que j'ai co-fondée, les Années Folles (www.lesanneesfolles.co) est une PME qui construit des histoires avec des influenceurs btob pour des marques & entreprises sur LinkedIn et qui à pour but d'influencer les décisions d'achats des cadres/dirigeants.



De par mon métier/passion j'aime échanger autour des sujets d'entreprises, de communication B2B, de marketing et biensur d'influence B2B









#marketing

#influence

#communication

#linkedin

#socialmedia

#marketingdinfluence

#leaderdopinion

#topvoices

#marketingdigital

#marqueemployeur

#digital

#media

#press