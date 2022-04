CLINI-SUD, c’est une équipe spécialisée dans l’Intérim Médical & Paramédical, forte de plus de trente années d’expériences. Notre connaissance du secteur de la santé et nos méthodes de recrutement nous permettent de vous proposer la qualité de service que vous attendez de votre prestataire.



A CLINI-SUD, chaque délégation fait toujours l’objet d’une étude de poste particulière, d’une recherche spécifique et d’une sélection rigoureuse (vérification des diplômes et des références professionnelles).