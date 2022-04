Jean-François MARTIN

L'anesthésie est un secteur d'activité où la SECURITE des usagers doit être infaillible.

De nombreux textes de loi sur la SECURITE ANESTHESIQUE régissent notre fonctionnement quotidien.

Parrallèlement, les usagers de services de soins sont de plus en plus revendicatifs, la législation et les medias leur offrent de plus de plus d'accès a l'information.

Les dysfoncfionnement pourtant eux , ne sont pas rares, les incidents existent.

Inexorablement les usagers de services de soins se tournent de plus en plus vers la JUSTICE pour demander réparation.

Afin de pallier à ces éventualités, j'ai toujours considéré que la principale qualité d'un infirmier anesthésiste est l'ANTICIPATION de la situation.

Cette dernière n'est possible qu'avec la connaissance parfaite, voire la maitrîse des RISQUES.

C'est ainsi qu'au quotidien, dans mon metier hyper techniciste, j'applique ce concept de MAITRISE DES RISQUES et de la GESTION DE CRISE.

Ma formation d'expert infirmier me conduit à participer aux C.R.U.Q.P.C. de mon établissement employeur, et à être mandaté pour des expertises infirmières de dossier contentieux.

A ce jour je m'oriente vers la formation de cadre de santé.



Mes compétences :

Anticipation