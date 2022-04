Jean-François MARTINS

Après un parcours dans le secteur associatif j'ai rejoint le monde des agences corporate en passant 3 belles années chez Protéines au service d'enjeux sensibles nutrition / santé pour de grandes marques de l'industrie alimentaire.



Passionné par la chose publique autant que par la communication j'ai dirigé pendant 3 ans la communication du Mouvement Démocrate puis de la Campagne de François Bayrou pour l'élection présidentielle de 2012.



Expert en communication sensible, Relations Presse et Relations publics, et communication institutionnelles j'ai rejoint TBWA\CORPORATE en septembre 2012 pour accompagner des grands comptes du secteur public et privé dans leur communication d'influence et leurs relations presse.





Mes compétences :

Communication externe

Communication

Web

Social media

Relations Publiques

Politique

Relations Presse