Delfyne SÉMAVOINE

FORMATION:



Sept 2001/ Juin 2003

Diplômée et Major de promotion de l’ISTEC, Ecole Supérieure de Commerce et de Marketing reconnue par l’Etat, diplôme visé par l’Education Nationale. Ecole partenaire du groupe IGS (Institut de Gestion Sociale) Paris 10e.

1er prix du mémoire de recherche appliquée sur le thème : Quel est l’impact de l’utilisation de la forme arrondie et du retour aux traditions au sein du design et du design industriel au travers des attentes des consommateurs ?

1er prix du stage de fin d’année : Chef de Produit pour Jean d’Estrées, Cosmétiques Haut de Gamme distribuées en Instituts de Beauté.



Sept 1999/ Juin 2001

DUT Techniques de Commercialisation à l’IUT de Bayonne.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Evénementiel

Marketing

Politique