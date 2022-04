Clio EXPOSITO

J'aime le travail en équipe et la culture de l’amélioration continue.



Compétence Qualité/Sécurité Alimentaire:

> Mise en œuvre et suivi démarche de certification ISO 9001 et ISO 22000

> Conduite d’audit interne et externe

> Mise en place et suivi d’indicateurs de performance

> Plan d’hygiène



Compétences Achats et Logistique:

> Gestion de stocks

> Gestion des achats

> Management d’équipe



Compétences Production et R&D

> Gestion de la production

> Distillation et production de boissons alcoolisées

> Recherche et développement de nouvelles recettes



Anglais professionnel



A la recherche de nouvelles opportunités



Mes compétences :

Qualité

Logistique

Management

Production

Analyses sensorielles

R&D