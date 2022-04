Clio FOUQUE

Rédactrice technique, rédactrice Web (SEO), conceptrice de formations e-learning... Voici quelques-uns des postes que j'ai occupés après avoir obtenu mon Master en Communication Technique à Paris Diderot.



Parmi mes tâches et responsabilités passées et présentes figurent :

- la rédaction et la mise à jour en anglais de manuels d'utilisation et d'aides en ligne pour des applications informatiques.

- la rédaction et la mise à jour en anglais de manuels d'opération et de maintenance d'outils de forage pétrolier .

- la création et retouche de visuels (graphiques, photos, flowcharts, etc.).

- la traduction de documents divers / procédures (anglais - > français, français - > anglais).

- le suivi de projets de documentation variés (Engineering, Sustaining, Rapid Response...).

- la rédaction de process et de guidelines pour l'équipe de documentation (publication, single sourcing, topic-based authoring...).

- le suivi qualité (membre du comité Qualité).

- des activités bénévoles de manière ponctuelle.



Mes compétences :

E learning

IT

Knowledge management

Documentation

XML

Web

Référencement naturel

DITA

Dreamweaver

Rédaction technique / Technical Writing

User experience

Simplified english

Web design

Copywriting

Translation

Information architect

Redaction marketing

Data sheets

SEO

Marketing Writing

Anglais

Single sourcing

Communication

Topic-based authoring

Copywriting - Editing