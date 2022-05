Morange STÉPHANE

Rédacteur technique (français et anglais) pour un éditeur de logiciels, je réalise des documents fonctionnels et techniques pour des clients internes ou externes. J'anime également des séances de formation sur les nouveautés fonctionnelles de l'application.

Les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé offrent un environnement dynamique où l'autonomie et l'offre de propositions sont valorisées.

Enfin, je possède un niveau anglais bilingue (séjour à Leeds, Angleterre : 1997-2000 et 1991-1992)



Mes compétences :

documentation