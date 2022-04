Clio SOCRATOUS

Diplômée en licence générale de microbiologie de l'Université Claude Bernard de Lyon, j'ai eu l'opportunité de compléter ma formation scientifique au sein de l'université Catholique de Lyon par la formation ESSEP 3 au sein de l'IPROB (Institut de Professionnalisation en Biotechnologies).



J'ai ainsi pu réaliser un stage de 9 mois au sein du laboratoirede Virologie et Pathologie Humaine VirPath. J'ai poursuivi ce stage par un CDD de 4 mois toujours dans ce même laboratoire.

J'ai par la suite complété mes connaissances et affiné mes compétences au Centre National de Référence des virus Influenzae (grippe), région Nord à l'Institut Pasteur de Paris pendant 18 mois.



Très intéressée par le secteur de la santé humaine, je continue à travailler dans le domaine de la microbiologie et des maladies infectieuses en intégrant le Centre National de Référence des virus Influenzae-Région Sud.



Mes expériences professionnelles m'ont permis de connaître et d'acquérir les techniques courantes utilisées en biologie moléculaire et en biologie cellulaire. Très autonome et sociable, je m'adapte et m'intègre rapidement au sein d'un laboratoire.



N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés par mon profil.