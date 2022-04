Cliona CHADWICK

Dotée de fortes capacités d'adaptation, je possède plus que 10 ans d'expérience professionnelle dans des environnements anglophones comme francophones, et dans des domaines aussi divers que le domaine médical, juridique ou l'ingénierie. Mes compétences en langues me permettent de mener aisément des travaux de traduction, d'édition et de relecture de documents, même extrêmement techniques, évitant aux entreprises de recourir à un service de traduction en externe.



Veuillez noter que mon profil est disponible en anglais sur LinkedIn.