Cliona DEBISSCHOP

Finance

Responsable finance d’une filiale d’un groupe international depuis 12 ans

• reporting financier et comptable d’une PME selon normes IFRS aux directeurs du groupe

• préparation comptabilités suisse, française et monégasque et gestion d’audit

• reporting TVA et IS

• analyse et gestion trésorerie y compris collection des impayés

• élaboration de budgets

• gestion des contrats clients et fournisseurs

• gestion rapports intercos

• intervention auprès d’autres filiales pour mise en place de systèmes, contrôles, règlements problèmes



Management

Responsable dynamique et rigoureux d’un bureau et d’une équipe internationale depuis plus de 10 ans

• élaboration stratégie avec directeur

• gestion ressources humaines

• encadrement équipe de 4 personnes

• gestion du secrétariat des sociétés



Langues

• anglais (langue maternelle), français bilingue, notions allemand et espagnol



Outils

• Aderant (ERP), Quickbooks, Excel



Mes compétences :

Administratif

budgets

Comptabilité

dynamique

IFRS

Polyvalent

Stratégie