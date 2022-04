Clipclap-prod.com

Clip clap production, c'est une association de personnes qui ont pour but la création et promotion de spectacles et d’œuvres audiovisuelles et musicales et de projets multimédia ou associés à d’autres arts.



Elle se consacre à favoriser la production, la conception, la réalisation et la diffusion de celles ci, en encourageant l'émergence d’artistes impliqués dans la création, en produisant et diffusant des œuvres remarquable par leur qualité artistique.



Elle aide aussi les productions à trouver des solutions techniques et technologiques pour la création de spectacles et d’œuvres audiovisuelles.



Leurs membres sont des personnes dont le coeur de métier est la production, la réalisation technique et artistique de film, la photo et la création graphique et le spectacle. Nous mettons en place des idées, inventons des univers pour des réalisations et pour tous projets sur différents types de médias. Visitez la page compétence pour en savoir plus sur nos activités.



Nous pouvons réaliser votre film dans son intégralité : tout le processus créatif et technique, de l'écriture à la fin du montage.



A vous de mettre en place une stratégie de communication. Notre savoir faire est à votre service pour vous démarquer.



Visitez la page portfolio et visionnez notre travail.

clipclapproduction.free.fr



Clip Clap Production vous propose de mettre en place des équipes spécialisées de personnes qualifiées et expertes pour répondre à une large gamme de services pour vous accompagner dans le développement de vos projets.



Notre champs d’activité s’étend de l’écriture à la finalisation d’un projet. Que ce soit pour un clip, un magazine TV, un documentaire, une fiction, une publicité, un film institutionel ou d’entreprise, une captation live ou une vidéo web accompagné d’un site, en studio comme en décor naturel, Clip clap production peut donc travailler partiellement ou sur l’intégralité d’un projet.



Pour les tournages, nous mettons en place des moyens techniques répondant aux exigences de chaque création:



Realisation

Ecriture de scénario,

préparation de tournage, repérage des décors, storyboard,

direction technique et artistique.



Tournage

Caméra (Boitier DSLR canon 5D et 7D, Sony EX3 XDCAM, HDV, HD, 2k, 4k ALEXA RED et Phantom, Slow motion, 3D)

lumière, pupitrage,

fond vert, bleu, blanc, noir…



Machinerie

Travelling,

Grue (de 2 à 6 mêtres max, tête 3D motorisée),

steadycam



Son

Prise de son direct,

mixage,

composition de musique originale et additionelle.



Post production / Montage

Data management,

montage, post production,

habillage, effect spéciaux 2D, after effect,

graphisme, illustration, photoshop,

étalonnage.



Nous saurons vous conseiller dans l’optimisation de vos modes opératoires afin d’exploiter au mieux les outils et compétences que nous mettons à votre disposition.



Mes compétences :

Production audiovisuelle

Montage

Production

Multimedia