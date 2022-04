Clive MISSONGO

Je suis réalisateur monteur freelance. Je m'occupe de la captation à la post-production de tout type d'évènement (clip vidéo, film d'entreprise, clip promotionnel, représentation scénique etc...). Aujourd'hui j'effectue régulièrement des prestations pour Bomb Factory Studio et ses techniciens qui m'assistent eux aussi sur mes projets.



Je travaille donc avec une équipe de techniciens professionnels. Je possède un 5D et dispose de tout le matériel nécessaire afin de donner la meilleur qualité aux projets auxquelles j'ai la chance de participer.



J'ai réalisé plusieurs dvds (mariages,concerts...), des flash mob (défilé sauvage), des clips et court métrages.

De plus, j'ai, auparavant, travaillé en freelance chez Voxafrica et pour des particuliers et effectué des stages à Groland Canal +, Ecran Show, où j'ai travaillé en tant que monteur, cadreur et chef opérateur pour des clips, concerts et émissions.

Le cinéma étant mon but à moyen terme, je travaille aussi en tant que régisseurs et élèctro sur des courts et long métrage ("En pays canibale" de A. Villeret, "Out Mortem" de G. Clayssen...)



Je m'engage dans ce métier par passion et non par intérêt et suis donc intéressé pour tout projet (les miens mais aussi ceux des autres avec la même application et implication).

Tout l'audiovisuel me concerne, je suis passionné de documentaires comme de reportages, de fictions etc...; en bref de projets et de concepts...

Je me tiens à dispositions pour toute proposition qui concernerait un projet intéressant et sérieux.



Liens:

http://www.youtube.com/CliveCongoLaChaine



Mes compétences :

Video

Audiovisuel

Montage vidéo

Réalisateur

Monteur

Chef opérateur

Cinéma

Artiste

Film d'entreprise

Photographie

Prise de vue vidéo