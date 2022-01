Jessica MISSONGO

Formée à l'international, j'apporte au monde ma vision multiculturelle et mon optimisme constant. Véritable artisan du changement, je peux me décrire comme une professionnelle dynamique, polyvalente et multifonctionnelle, dotée de solides compétences en matière d'analyse et de communication. Je suis actuellement basée à Paris mais je travaille à distance au niveau mondial.



Toujours prête à relever un défi, je m'efforce de "concevoir, connecter, soutenir et développer" dans toutes les organisations où j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans des entreprises en tant que chef de projet dans les domaines des ressources humaines, de la communication, de la conception et de l'animation de formations et des systèmes d'information. Mes dernières années professionnelles ont été axées sur la gestion du changement, la transformation numérique et les changements culturels dans les organisations matricielles.



Je mène désormais mon parcours professionnel afin de créer et renforcer les ponts entre le monde universitaire et les organisations augmentant l'innovation sociale et le développement durable à tous les niveaux.



#Impact Business #Entreprenariat social #Innovation sociale #Gestion du changement #ODD#Développement durable #Facilitation #Design pédagogique #Formation #Coaching