Cloé ALLARIA

Etudiante en communication spécialisation marketing-publicité à l’ISCOM Lille. En septembre 2016, je serais diplômée d’un master 1 en communication.



Suite à différentes expériences en entreprises toutes plus enrichissantes les unes que les autres, j’ai développé une certaine affinité pour le digital et le e-commerce. Le digital est pour moi un support de création et de vente aux multiples possibilités aujourd’hui indispensable. C’est pour cela que, par la suite, je souhaite travailler dans une agence de communication digitale ou chez l’annonceur en tant que chef de projet afin de conseiller au mieux les clients.



Grâce à mes acquis théoriques en marketing et communication, j’ai développé une connaissance globale de la marque et de sa stratégie. J’ai également un grand sens du travail en équipe et de la gestion de projet grâce aux innombrables challenges à l’ISCOM et à mes trois stages.





Mes compétences :

Communication

Création

Dynamisme

Motivation

Ouvert d'esprit

Publicité