Cloé BARREAU

Forte d'une expérience de plus de trois ans dans les Ressources Humaines, je souhaiterai poursuivre ma carrière dans ce sens. Mon objectif est de renforcer mes connaissances et compétences dans ce domaine.



J'ai eu plusieurs expériences significatives dans le domaine des Ressources Humaines : la première plus attraite au recrutement et au sourcing, la seconde plus généraliste relevant plus du conseil, de la gestion des grands projets transverses, des relations sociales, ou encore de la gestion de carrière ; et enfin les dernières de l'ordre de la gestion administrative des ressources humaines.



Réactivité et adaptabilité sont des compétences maitresses que j'ai su acquérir lors de mes expériences professionnelles.





Mes compétences :

Capacités d'analyse et de synthèse

Conseil rh

RÉACTIVITÉ ADAPTABILITÉ

Capacité d'organisation et d'analyse

Capacité à travailler en équipe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3