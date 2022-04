KIWI Intérim - "Dénichez l'oiseau rare" grâce à votre à agence de proximité et votre interlocuteur dédié.



Nous vous proposons une approche différente du travail temporaire ainsi que des recrutements en CDD et CDI reposant sur 3 valeurs principales : exigence, transparence et proximité.



Afin de vous accompagner au mieux, notre agence de Mérignac comporte désormais un département spécialisé en relation clients (Télémarketing, Tertiaire, Bancassurance et Digital) et un département généraliste (BTP, Industrie, Logistique et Aeronautique)



Au plaisir de vous rencontrer,

A très bientôt,

Cloé Bonne



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Accueil physique et téléphonique

Être au service de son équipe

Ecoute client

Gestion des intérimaires

Sourcing

Prospection téléphonique