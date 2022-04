Cloé COLMET DAAGE

Portée par mes connaissances en management de projet, j'accompagne depuis 6 ans mes clients dans l'atteinte de leurs objectifs en mettant en cohérence leurs besoins et l'intelligence commune des équipes impliquées.



Autonome et responsable, j'anime les différents acteurs gravitant autour des projets en étant à l'écoute de mon environnement ainsi que de ces évolutions pour progresser et proposer des solutions adaptées et satisfaisantes (méthodologie organisationnelle, études techniques, préconisations factuelles et chiffrées, outils de suivi...).



Je gère en parallèle une dizaine de projet sur le périmètre national et avec une diversité d'acteurs me permettant de m'adapter facilement à tout type de projets.



Mes compétences :

Conduite de réunion

Conseil

Gestion de projet

Ingénierie

Ecoconception

Economie circulaire

Efficacité Energétique