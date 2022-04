Cloé CORBATO

J'interviens au sein du Cabinet Hays sur deux axes:



Premièrement sur les recrutements sur les métiers de l'Administration de Biens en Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne et Franche-Comté.

L’Administration de Biens est composée de métiers exigeants et c’est un secteur d’activité où la pénurie de candidats compétents ne facilite pas les nouvelles embauches.

J’accompagne donc les cabinets d’ADB et les candidats dans leurs recherches sur l’ensemble des profils en :

Syndic de copropriété, Gestion locative, Transaction et Location.

Parce que chaque mission de recrutement est unique, nous proposons :

- un accompagnement global de la prise de poste à l’intégration

- des solutions de recrutement adaptées à votre recherche

- une expertise des métiers et du marché

- un partenariat sur du long terme.



Deuxièmement, je manage le pole Travail Temporaire au sein du bureau Lyonnais.

Avec une équipe de deux personnes, nous gérons les missions intérim, pré-embauche et CDD sur les métiers de l'Assistanat, Finance-comptabilité, Banque-Assurance.

Nous fournissons une expertise unique car nos consultants sont spécialisés par métiers, une prestation haut de gamme et une qualité de service.

Notre objectif est la satisfaction du client et du candidat par notre réactivité, notre efficacité et notre capacité à répondre parfaitement aux demandes.



Mes compétences :

Administration

Administration de biens

Commercial

Copropriété

Développement commercial

Gestion locative

Immobilier

Recrutement

Ressources humaines