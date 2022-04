Bonjour à tous,



Je m'appelle Cloé Dupont et je suis ingénieur d'études dans la recherche en biologie médicale.

Je suis et je reste passionnée par la science en générale, et par la biologie en particulier ! Je ne suis jamais lassée de découvrir de nouvelles choses et d'en faire découvrir aussi ...

Par mon travail j'aimerais aider à comprendre et saisir la complexité du corps humain pour pouvoir contrer les maladies, et j'espère que certains contacts sur ce réseau pourront m'aider à y parvenir.



Vous pouvez me joindre à l'adresse cloedupont123@gmail.com.



Cordialement,



Spécialités : biochimie, protéomique, expérimentation animale, génomique, génétique, microbiologie, vectorologie



Mots-clés : Adaptabilité, proactivité, curiosité scientifique, ouverture d'esprit



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Biochimie

Microbiologie

Immunologie

Expérimentation animale

Protéomique

Vaccinologie

Thérapie génique

Biotechnologies

Genomique fonctionnelle

Adaptabilité et esprit d'initiative

Travail sur drosophiles

Gestion de projet

Gestion des stocks

Rigueur

Curiosité Intellectuelle

Management de laboratoire