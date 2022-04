Prise en alternance en Bachelor Marketing & Business à Burgundy School of Business.

Je suis à la recherche d'une alternance d'un an pour la rentrée 2019 en tant que assistante manager, commerciale, d'administration ou de direction.



J'aime le contact avec les clients, je suis dynamique et je n'ai pas peur de me lancer dans le monde du travail.



Mes compétences :

Sens du contact

Dynamique

Souriante

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word