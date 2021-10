Marc DEZIZ

30 ans d'expériences en industrie et service, 10 de Direction Générale - Usines

6 ans ASIE/USA/EMEA, Quadrilingue, mobilité Internationale

Culture PME, Start-up (15 ans), groupes internationaux (15 ans)



Directeur Général, mandataire social en univers internationaux et industriels complexes:



Solutions portuaires: Engins de levage (mission France-Scandinavie), Hydrogène 2.0: Levées de fonds, EPC (mission France-USA), Biomasse: Valorisation de déchets en Biogaz (mission France-Irlande), Aval Pétrolier: Solutions pour Raffineries, Dépôts Pétroliers, Stations Essence et camions citerniers (3,5 ans), Environnement-Sidérurgie-Chimie: Valorisation de Déchets (3 ans), Energie Nucléaire: Equipements-Forge-Combustibles, Industrie Lourde (5 ans), Connectique/Electronique: Très grande série en Télécom-Automobile-Aéronautique (5 ans), Pharmacie-Santé: Dispositifs médicaux implantables actifs (7 ans), Exploration Pétrolière: R&D, Machines Spéciales, Exploitation (3 ans)



15 ans de direction de centres de profit (usines), de direction de projets d'ingénierie et de construction à l'international dans l'oil&gas, l'énergie Nucléaire, l'environnement, l'industrie des équipements BtoB pour les télécommunications-l'automobile-l'aéronautique, et le dispositif médical implantable, membre de CODIR de Pôles Industriels de taille significative.



Capacité à piloter des sites industriels contraints: Installations Nucléaires de Base (INB) et SEVESO, Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE), à taille humaine et/ou de taille significative, en flux tendu, à enjeux sociaux, à fédérer par le management en mode projet et par le management par objectifs et à insuffler la performance et l'excellence opérationnelle.



Capacité à diriger des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles pour réaliser des projets complexes Publiques-Privés, à négocier à haut niveau pour remporter des contrats (+10M€), à bâtir des partenariats et un réseau d'agents et distributeurs pour développer des nouveaux produits-services et conquérir des nouveaux marchés: UE, Afrique, EMEA, Asie du Sud Est.



De solides bases et bonnes pratiques en Finance, Direction de Projets-Programmes, Achat, Supply Chain, Manufacturing, schéma directeur SI, conduite du Changement et développement commercial à l'international.