Cloé GINOD

Détentrice d'un BTS Economie Sociale et Familiale obtenu en 2013, ce dernier m'a permis d'acquérir rigueur, organisation, persévérance dans mes objectifs ainsi que la résistance à différents types de stress.



Je représente depuis décembre 2014 l'entreprise Tupperware en qualité de Vendeuse (conseil) à Domicile Indépendante. Je suis donc en charge de l'organisation de mon chiffre d'affaires : prise de rendez-vous, démonstration des produits, incluant tous les argumentaires de vente, prise en compte et réponses aux objections et/ou interrogations, gestion et traitement des bons de commandes, SAV saisies des codes produits, livraison etc...



Je recherche actuellement un poste de Commerciale.



Mes compétences :

Analyser les besoins d'un public

Mettre en place une action en réseau

Coordonner une équipe