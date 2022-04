Cloé JOSEPH

Dotée d'un parcours de près de 5 années dans l'univers de l'événementiel et plus largement celui de la communication je suis une réelle passionnée.

La relation et surtout la satisfaction client, la rigueur imposée par ce métier pour gérer les impondérables, la créativité ou encore la résistance au stress dont il faut savoir faire preuve ; ce sont tous ces aspects, tous différents mais pour autant tous nécessaires à mon sens, qui font le charme de ce métier.



Mes compétences :

Evènementiel et logistique

Supports de communication

Budgétisation

Management

Cahier des charges

Analyse et veille concurrentielle

Négociation commerciale

Organisation d'évènements