Cloé LABORY

Titulaire d’un BPJEPS Loisirs Tous Publics et après différentes expériences dans le domaine sanitaire et



social, j’ai confronté mes connaissances théoriques à la réalité du métier de coordonnatrice/animatrice au



sein de l’association Rayon de Soleil Bryard pour un public senior. D’abord en tant qu’animatrice à



domicile, où j’ai développé de solides compétences en animation et en relationnel, puis en



communication depuis que je suis responsable de l’accueil et de la communication



interne et externe de l’association. Cette double casquette me permet aujourd’hui d’avoir une vision



globale du domaine associatif.



Mes compétences :

Communication

Conduite de réunion

Animation d'équipe

Animation de groupes

Animation

Création de site web

Accompagnement

Accueil de groupes

Conception pédagogique

Accompagnement individuel

Accueil