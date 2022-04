Cloé MILBERGUE

Diplômée en 2013 d'un Master II BRAND MANAGER et MARKETING CHEF DE PRODUIT de L'ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL de Bordeaux, j'ai été embauchée en CDI au sein du groupe COLISÉE en tant que Chargée de Communication, suite à mes stages effectués dans ce groupe en quatrième et cinquième année.



J'ai eu l'opportunité de traiter de nombreuses thématiques autour de la personne âgée et sa perte d'autonomie entraînant l'entrée en EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) dans les domaines suivants:



RÉDACTIONNEL

Magazine semestriel édité à 16000 exemplaires : "LES FEUILLETS DE CYBELE"

- Élaboration du chemin de fer

- Interviews et rédaction d'articles



PRINT

Conception et rédaction d'articles des plaquettes CORPORATE et commerciales



WEB

- Lancement de 60 sites vitrines et alimentation du site CORPORATE (SHAREPOINT)



ÉVÉNEMENTIEL

CONGRÈS NATIONAL DE GÉRONTOLOGIE créé par le groupe COLISÉE : ÉQUIP'ÂGE

- Réalisation du Plan Médias pour couvrir l'événement

- Relations Presses sur le congrès



Je suis actuellement en recherche active d'un poste de Chargée de Communication dans les secteurs de la Gérontologie mais également de la Petite Enfance car ce sont deux thématiques qui font sens pour moi.



Mes compétences :

Travail en équipe sur des projets transversaux

Site internet sous SHARE POINT

Supports de Communication (plaquettes, etc...)