Blandine GROSSET

Je suis en charge de la gestion des Services Généraux sous les directives du Directeur des ressources humaines. Mon périmètre d'action va de la maintenance des bâtiments à l’acheminement du courrier en passant par l’accueil des visiteurs, l’acquisition de fournitures et mobiliers divers, à l’aménagement des locaux …. Autrement dit, Je veille à ce que les salariés travaillent dans un cadre adapté et dans les meilleures conditions possibles d’hygiène et de sécurité.