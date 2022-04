Agathe COUVREUR

Après un parcours dans le secteur des études et du conseil, je me suis ensuite consacrée à des missions d’interface et d’accompagnement des PME agro-alimentaires d’Aquitaine, à l’ARDIA, avant de rejoindre l’équipe IDEFI-ECOTROPHELIA. Au sein de ce réseau, j’ai contribué à l’animation d'ECOTROPHELIA, les Trophées Etudiants de l’innovation alimentaire, à l'échelle nationale et européenne et développé les partenariats entre les étudiants de l’ENSCBP et les entreprises.



Aujourd’hui, je rejoins l’équipe de Bordeaux INP, qui regroupe de 7 écoles d’ingénieurs publiques en Nouvelle-Aquitaine, pour travailler à la structuration d’une Unité de Formation par Apprentissage.



Mes compétences :

Agroalimentaire