Cloé VILLENEUVE

Libre de tout engagement professionnel, je recherche activement un emploi de Gestionnaire administrative et polyvalente spécialisée dans les Ressources Humaines.



D’un caractère dynamique, je suis méthodique et motivée, j’ai acquis au cours de mes expériences professionnelles des qualités de réactivité, de diplomatie et de rigueur, aptitudes que j’ai su développer grâce ma formation d’assistante de direction.



Mes facilités d’adaptation, ma disponibilité, mon esprit d’équipe et ma culture de la qualité et du résultat m’ont toujours permis de mener à bien les missions qui m’ont été confiées.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Impartialité et objectivité

Esprit d’équipe

Sens des responsabilités

Autonomie et adaptabilité

Ecoute et analyse

Rigueur, organisation, discrétion

Bonne culture générale

Bonne présentation

Maîtrise des outils de gestion (Office)

Bon niveau rédactionnel

Dynamisme et réactivité

Maîtrise des outils RH (CEGID, SDH)

Respect de la confidentialité des informations

Maitrise des bases du droit social

Respect des délais et des procédures