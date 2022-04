Cloélia PETIT

Après avoir réalisé un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, je réalise cette année une licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines.

J'ai réalisé tout mon parcours en apprentissage, qui est selon moi un levier de réussite important. En effet, cela me permet d'acquérir des compétences et expériences professionnelles réelles, tout en continuant d'approfondir ma théorie avec des formations universitaires.

Lors de mon DUT j'ai occupé le poste d'Assistante Ressources Humaines, ce qui m'a permis de mieux connaitre la paie.

Cette année, en tant que Pilote des dossiers médicaux je vais pouvoir dévelloper mon sens relationnel, ainsi qu'approfondir mes connaissances en droit. (Traitement de dossier d'AFO)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion des ressources humaines

Paie

Aisance relationelle