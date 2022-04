Cloet PIERRE ROBERT

Titulaire d’un Master en Management Interculturel (Université Paris-Dauphine) et d’un Doctorat d’Etat en Médecine Vétérinaire



Associe rigueurs scientifique et méthodologique, indispensables à l’évaluation des études cliniques, avec une ouverture marquée aux sciences humaines.

Familiarisé avec la gestion d’équipes multiculturelles. Présentation de nombreux résultats d'essais et d'études dans des congrès mondiaux, et publications dans des revues scientifiques de portée internationale.

Intervient dans l’enseignement des masters interculturels des universités de Paris-Dauphine, Clermont Université et Paris Ouest-Nanterre, sur le thème des études quantitatives en sociologie culturelle. Chargé d'enseignement à Paris Pole Alternance, Grenoble E.M.



Coauteur d’un article sur les « Coopérations européennes : innovation et apprentissage » (Revue Economique et Sociale, juin 2012), il a présenté ses travaux de recherche lors d’un colloque international à Neuchâtel (Suisse) en mars 2012 sur ce même thème ainsi que sur la mobilité des cadres.

Fondateur et gérant de la SARL VALEUR-EUROPE, il y déploie conseils, consultations et formations en management interculturel auprès d’entreprises, d’organismes publics et de structures d’enseignement.

De par sa double formation scientifique et sociologique, manie autant les approches quantitatives, qualitatives par entretiens semi-directifs et par immersion observante.

Domaines d’intervention abordant la performance d’équipes diversifiées, l’Histoire et les valeurs socioculturelles en Europe, les alliances et fusions d’entreprises, le mouvement, la mobilité et le changement en entreprise.



Spécialisations :Formation et conseil

Sociologie et Histoire en Europe

Management interculturel

Cultures et valeurs croisées en Europe

Management d'équipes multiculturelles

Mobilité géographique et emploi



Parcours professionnel dans l’industrie pharmaceutique au sein d’un groupe international.Chargé en particulier de créer une business unit autonome, puis de mettre en place un service technique et scientifique transversal aux business units.



Mes compétences :

Management interculturel

Management de la diversité

Enseignement

Valeurs sociologiques en Europe

Sociologie des organisations

Travail et mobilité