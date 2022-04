Clos MALPRÉ

Résidence de grand confort avec :

7 chalets groupe indépendant en bordure de forêt confort standing, séjour, salon, cuisine, et selon la capacité de 4 à 10 chambres la plupart équipées de TV et sanitaires.

1 grand gite de séjour de 16 chambres

3 salles de réception, fête, auberge pour les repas groupes

4 salles d'activité

1 bar salle lounge

1 gymnase tout équipé pour les loisirs sportifs en salle

des terrains de sport....

1 village de tipis pour 20/25 personnes en formule locatif groupe



Résidence de gites et chalets agréés par les Instances touristiques, Jeunesse et Sports, Education Nationale.

Restauration : un service occupant 6 personnes (cuisinier, traiteur, pâtissier...) - une cuisine agréé C.E.



Mes compétences :

Loisirs

Organisation

restauration

Ski

Sport