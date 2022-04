Clotaire FILLETEAU

Deux années de Master en « Gouvernance de la Transition Ecologie et Sociétés » à AgroParisTech m’ont permis d’acquérir des connaissances transverses (développement durable et droit de l'environnement, politiques publiques, problématiques agricoles et agro-écologie, RSE, méthodologies d'études et communication ...)



Un stage de 6 mois à la Direction Générale de la Performance Economique et Environnementale des Entreprises m'a très vite permis de fonctionner en mode Projet ; une excellente préparation pour les nouvelles missions qui m'attendaient à la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France !



Mes atouts :



- la capacité à animer autour d'un projet des entités et interlocuteurs de natures différentes ...



- une expérience approfondie des univers publics et privés,



- des qualités personnelles me permettant de m'adapter aux contraintes de mon environnement professionnel, tout en gardant mon cap et ma convivialité !



- 2 langues opérationnelles : l'anglais et l'espagnol



- une bonne maîtrise du pack office et du traitement de la data



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Web

Enquêtes de terrain