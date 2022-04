Clothilde BOUTANT

De nature sérieuse et déterminée, je n'en reste pas moins curieuse, ambitieuse et ouverte d'esprit.



Portant un intérêt tout particulier pour la Grande Distribution, j'ai pu à travers de nombreuses expériences professionnelles étendre mes connaissances et découvrir différents aspects de ce secteur.



Ce qui me plait dans ce domaine que beaucoup qualifie de "très concurrentiel et difficile", c'est la présence de challenges quotidiens avec des interlocuteurs aussi différents les uns que les autres ainsi que la complémentarité des postes qui le composent.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Chef de secteur

Chef de secteur GMS

Commercial

Commerciale

Développement commercial

Distribution

GMS

Grande distribution

Hygiène

Marketing

Parfumerie

Promoteur des ventes

Secteur agroalimentaire

Vente

ventes