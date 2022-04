Clothilde BRAND

Educatrice spécialisée depuis juin 2011. Dynamique, à l'aise dans les relations humaines, facilité à créer du lien et donc à construire de la relation éducative, très investie professionnellement et possédant des formations complémentaires au domaine de l'éducation spécialisée, sachant être source de propositions dans le cadre de projets d'accompagnement, facilité d'intégration dans une équipe et de collaboration avec celle-ci.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Didapages

Adobe Photoshop

Maitrise des techniques d'entretiens et techniques

Travail de prévention, d'orientation, d'accueil et

Formation snoezelen

Connaissances en psychologie de l'enfance et de l'

Techniques de gestion de conflits

Elaboration et rédaction de projets personnalisés