Clothilde BROCHOT

Mes différentes expériences professionnelles ont eu pour objet principal la protection des travailleurs exposés à une contamination aérienne dans leur environnement de travail. Je souhaiterais que mon projet professionnel me donne l’opportunité de poursuivre sur la thématique « sécurité des travailleurs ».



Mes connaissances dans le domaine des aérosols, tant théoriques que techniques, ont été renforcées et élargies lors de mon stage de fin d’étude et de mon projet de thèse. Ces compétences ont ensuite été un atout considérable pour ma rapide intégration à l’Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (IRSST) pour mon stage postdoctoral. Dans le cadre de cette première expérience de travail québécoise, j’ai eu à développer deux volets sur l’évaluation des performances de maîtrise de l’exposition professionnelle : l’un sur les performances des pièces faciales filtrantes et l’autre sur les performances des systèmes de ventilation.



Ces différentes expériences m’ont permis de suivre des projets de leur début, notamment par la construction d’un banc d’essais, jusqu’à son exploitation complète (rédactions de manuscrits de synthèse, valorisations au travers de participations à des conférences internationales). J’ai aussi pu affirmer toutes mes capacités à travailler en équipe dans un laboratoire de recherche, et à partager mes connaissances par l’encadrement de stages et les cours de physiques dispensés à l’université Paris Est.



Mon parcours professionnel m’a donc permis d’acquérir des compétences aussi bien techniques qu’humaines, que je saurai apporter lors de ma prochaine expérience.





Mes compétences :

Microsoft office

Gestion de projet

Statistics

Data analysis

Matlab

Teaching

English

Project Management

Experimental physics

Experimentation

Aerosol science

Air Filration

Sciences de l'ingénieur

R&D