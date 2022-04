Clothilde GAUMY

DIRECTION DE PROJET

• Mise en place et pilotage de projets

• Planification et suivi des tâches et livrables

• Etablissement et suivi de budget

• Recrutement, formation et management d’équipes : Ressources internes & prestataires

• Mise en œuvre de la méthodologie / Capitalisation





GESTION DE LA RELATION CLIENT

• Réalisation de propositions commerciales

• Réponses aux appels d’offres

• Gestion de la relation, reporting et validation client





COMMUNICATION ON ET OFFLINE

• Online : Animation de communautés, production de contenu pour un blog / une newsletter

• Offline : Organisation d’événements, réalisation de supports de communication

• Relations Publiques

• Mise en place de partenariats





DIRECTION ARTISTIQUE

• Conception / Rédaction d’événements

• Direction artistique dans le cadre de l’organisation d’événements : Lieu, musique, visuels, performances

• Choix des intervenants et prestataires (techniques et créatifs), coordination et suivi



Mes compétences :

Art

Communication

Développement

Développement durable

Direction artistique

Direction de projet

Mode

Musique

Veille