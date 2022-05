Mathilde MARTELLY SEVENET

Gestion administrative et financière PME en France - Service - Ingénierie en maîtrise de l'énergie





Financial Controlling Processes: annual planning, reporting, forecasting, KPIs...

US GAAP, SARBANES-OXLEY

SAP FI-CO, SAP BR



Outsourcing, Equity deals, JV, Due Diligence, sensitivity analysis



Risk mitigation, Litigation management



Gestion d'équipe de taille importante (60-100 personnes),



Transformation de département, externalisation, conduite du changement



Travail dans un contexte international. Nombreuses missions à l'étranger (Europe, USA).



Anglais courant



Mes compétences :

Gestion

Contrôle de gestion

KPI

US GAAP

Reporting

Management

Comptabilité

Externalisation

Ressources humaines

Gestion de projet