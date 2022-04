Claire GLOROT

Forte d’une expérience de 14 années de gestion de projet et management à l’international, je propose des prestations de formations et d’accompagnement des transformations et du développement des équipes dans l’Entreprise, depuis l’analyse des besoins jusqu’à la mise en place :

‒ Formations autour des compétences managériales et du développement personnel en entreprise

‒ Missions d’accompagnement personnalisé des projets de transformations dans l’entreprise ayant un impact sur l’organisation et ses hommes, depuis l’analyse des besoins jusqu’à la mise en place et le suivi



Mes compétences :

Management

Conduite du changement

Ressources Humaines

Formation

Organisation

Communication

Coaching