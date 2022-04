Clothilde GUISLAIN

5 ans d'expérience en Chef de produits:

- Agroalimentaire : Lotus, Croustipâte, Lutti, Flexipan, MDD

- Service : illicado

- Marchés français et internationaux

- Circuits GMS et RHF



J’aime être en interface avec les différents départements (sales, R&D, usine) et travailler en mode projet sur des missions transversales.



Je suis animée par le sens du service, l’esprit d’équipe, la satisfaction du client et la persévérance dans l’atteinte de mes objectifs.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Gestion de projet

Packaging

Marketing opérationnel

Gestion budgétaire

Travail en équipe

Trade marketing

Marketing produit

Management transversal

Développement produit

Études marketing

Promotion