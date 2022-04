Clothilde MET DEN ANCXT

Récemment diplômée d'un Master 2 en anthropologie appliquée, je suis actuellement à la recherche active d'un emploi à l'étranger -et plus particulièrement en Afrique de l'ouest- dans le domaine de l'aide au développement, qu'elle soit d'ordre public ou privé (agences étatiques ou fédérales de coopération ou organisations non gouvernementales, associations à but non lucratif...).



Mes thématiques de recherche en anthropologie ont surtout été de l'ordre de la santé (particulièrement la santé maternelle et infantile, la médecine traditionnelle, les savoirs populaires) et bien évidemment elles méritent d'être poursuivies car elles m'ont permis de développer un panel de savoir médical et ethnologique à ce propos non négligeables.

Cependant, j'ai aussi l'ambition de travailler sur la thématique environnementale (écologie politique, écologie scientifique) particulièrement par le biais de la protection de l'environnement par l'agriculture (agro-écologie, agro-foresterie). Je nourris un intérêt profond pour ce domaine d'étude, nouveau professionnellement mais depuis longtemps réfléchi. J'espère d'ailleurs pouvoir en faire mon sujet de thèse dans un futur proche.



Si les recherches menées depuis mes débuts en anthropologie ont un intérêt évident pour les sciences humaines, je souhaite qu'elles soient également des recherches appliquées, et puissent intervenir lors d'un programme de développement.

La pratique ethnologique peut en effet collaborer avec les autres corps de métiers du développement lors des différentes phases des programmes : en amont lors du diagnostic de territoire, pendant la construction et le déroulement du projet d'intervention, ou encore pour les évaluations.

L'intérêt égal porté pour toutes les parties prenantes du projet dans leurs univers sociaux et culturels propres et les méthodes d'enquête et d'analyse qualitatives font de la pratique ethnologique un précieux outil de médiation, et une discipline complémentaire indispensable. Elle est donc un partenaire essentiel de la réussite des programmes humanitaires ou de développement, dont les fondements moraux sont souvent confrontés à des impasses sur le terrain, dans le cas de partenariats Nord-Sud notamment.



Au-delà de ces compétences scientifiques, je suis dotée d'une formation en gestion de projet et, de toute évidence, de grandes capacités de rédaction, de travail en équipe et d'adaptation.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ethnographie de terrain

évaluation de projet

Analyse de données

Recherche scientifique

Médiation interculturelle

Développement

Santé

ONG