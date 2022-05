Sandrine RUHLMANN

Ethnologue et sociologue spécialiste des questions alimentaires, j'aime travailler au profit du développement humain et social et de la santé humaine et animale, ainsi que sur la gestion des crises alimentaires, sécuritaires et sanitaires.

J'applique mon expertise ethnologique et sociologique, forgée et expérimentée pendant dix années sur la Mongolie et sur la France. L'intérêt consiste à travailler avec des structures locales et sur la base des savoirs locaux, en respectant les goûts, les cultures et l'écosystème.

En tant que sociologue et ethnologue, j'apporte un regard nouveau et complémentaire sur des problématiques alimentaires actuelles, dont les enjeux sont aujourd'hui planétaires.

L'ethnologie et la sociologie présente l'avantage de faire le pont entre les équipes de Recherche & Développement et le Marketing.



Spécialités :

- enquêtes de terrain (immersion, observation),

- expertise ethnologique et sociologique (traitement des données, restitution synthétiques, publication d'articles, communications orales),

- création et réalisation de projets scientifiques,

- encadrement d'équipes de travail.



Domaines d'application :

- alimentation (politique publique, santé humaine),

- crises sanitaires, sécuritaires et alimentaires (santé animale, maladies infectieuses émergentes, zoonoses),

- environnement (écologie, écosystème),

- développement rural durable (pays émergents, partenariats locaux).



Mes compétences :

Agroalimentaire

Alimentation santé

Asie

Expertise scientifique

Nutrition

Produits Laitiers

Santé

Zoonoses - Maladies animales

R&D

Gestion de projet