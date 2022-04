Clothilde PLAZAR

J'aime l'humain et mon objectif est de lui apporter ce que je peux, pour favoriser le respect de son intégrité physique et mentale en prennant en compte le contexte dans lequel il évolue. Tout d'abord, issue du milieu paramédical, je suis devenue responsable Sécurité des biens et des personnes dans l'industrie pour laquelle j'exerce depuis une quinzaine d'années après avoir suivi différentes formations dans le domaine HSE (IPRP,Certificat de compétences en Management de la sécurité,Master, technicien des problématiques Incendie...). on peut me définir comme: organisée, charismatique, persuiasive, à l'écoute, tout en cherchant à tenir les objectifs tant personnel que professionnel.



Mes compétences :

Management transversal Multisites