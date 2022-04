Spécialiste de l'information-Documentation, avec plus de 15 ans d'expérience en banque d'investissement et en cabinet de conseil en stratégie.

Habituée à travailler en environnement international.

Utilisation quotidienne et professionnelle de l'anglais et de l'allemand.



Mes compétences :

Responsable

Conseil en management

Fusion Acquisition

Gestion des connaissances

Gestion de l'information

Veille

Documentation