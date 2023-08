Bénédicte DE DINECHIN

Conseillère Conjugale et Familiale,

J'anime également des stages pour développer l'estime de soi et une meilleure affirmation de soi , à l'aide des outils de Jean Monbourquette.

Je reçois des couples , familles ou personnes seules, à Versailles, près de la gare Rive Droite, pour tout problème relatif à la communication en couple ou à la vie de famille.

Vous serez accueillis sans jugement, dans le respect de vos valeurs, pour vous aider à voir clair et à gérer vos conflits, prendre une décision, mettre en place des outils pour aller mieux.

A la demande d'une entreprise dont le collaborateur a des difficultées relationnelles influant sur son efficience ou son positionnement dans l'entreprise, je me déplace pour des entretiens . Pour que ces entretiens soient fructueux, cela nécessite l'accord de tous, est régi par le secret professionnel, et ne peut donc donner lieu à aucun comptes rendus, seule une attestation de présence pourra être délivrée. ( Dept. 75; 78 et 92)



De l'éducation à la communication en passant par la presse régionale,15 ans de fonctions professionnelles diverses ponctuées de pauses pour mettre au monde mes cinq enfants et de formations m'ont renforcée dans la conviction que chaque personne est unique et détient des qualités que l’on peut contribuer à révéler par l’écoute, le conseil et l’identification des aspirations profondes.



J'ai également créé une société de conseil en communication , B.COM' ; ai réalisé des stands d'exposition ( maison et objet et foire de Paris ) et fait du rewriting de sites internet en lien avec l'agence de graphisme Atelier LCG .



