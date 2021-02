Démographe de formation initiale, je travaille depuis maintenant plus de 25 ans dans le domaine de la santé et plus spécifiquement du VIH/sida.



C'est un domaine qui m'offre d'aborder aussi bien des questions de santé publique, d'épidémiologie, de médecine, d'éthique, de droits sociaux, d'économie de la santé, de communication ... C'est passionnant et ce sujet réunit beaucoup de passionnés !



Pendant plusieurs années coordinatrice du COREVIH (coordination régionale de lutte contre le VIH) Languedoc-Roussillon, j'étais principalement missionnée sur l'épidémiologie (gestion de bases de données, déploiement régional, administration du dossier médical informatisé, rapport d'activité), la gestion administrative et financière (au sein du CHU de Montpellier), les actions de communication, l'encadrement de l'activité de recherche clinique, la gestion de projets et les missions nationales. Les interventions de la coordination sont en lien avec toutes les missions confiées par le Ministère de la Santé à ce Comité régional pluridisciplinaire qui rassemble des acteurs du soin, institutionnels et associatifs. Dans un nouveau contexte de politique de santé, les états des lieux, analyses, réflexions et recommandations rendus par le COREVIH sont destinés à faire poids dans les décisions politiques locales et nationales.



Depuis 2017, je travaille en indépendante à la direction, facilitation et gestion de projets en santé à la demande de mon réseau de connaissances professionnelles (VIH, santé sexuelle, médecine légale ...) avec des axes variés de compétences (enquêtes, communication, évènementiel, stratégie, e.learning, actions digitales).



Site internet :

http://facilitation-mediation.fr



Exemple de projet en cours :

https://www.formaprep.org



Dernières publications :

- François Vialla, Magali Faure, Éric Martinez, Rodolphe Bourret, Jean-Philippe Vauthier. Mineur et secret médical Le secret sur son état de santé demandé par le mineur à légard de ses parents : de la

reconnaissance dun droit à sa mise en oeuvre concrète. Médecine & Droit, 2015

- R. Bourret, M. Faure, E. Martinez, F. Vialla. Mineur et secret médical. Revue Droit & Santé, n°65 mai 2015, Chroniques.

- R. Bourret, M. Faure, E. Martinez, F. Vialla Confidentialité quand lAssurance Maladie renâcle. Revue Droit & Santé, n°64 mars 2015, Droits des patients



Autres infos :

- Stage de fin de 3ème cycle universitaire au sein d'une équipe de recherche en Démographie de l'Université de Montréal au Canada sur "Le vieillissement de la population et les perspectives de demandes de soins", 1993.

- Publication universitaire (collectif) sous la direction de Maryse Jaspard : "Amour, sexualité, sida : réflexions autour des résultats d'une enquête en milieu étudiant parisien" Centre de Recherche de l'IDUP (CRIDUP), 1994, 152 p.



Mes compétences :

Facilitation-Médiation